Под Казанью в ДТП погибла бухгалтер стоматологической клиники

Стали известны подробности ДТП под Казанью, в котором накануне днем погибла 27-летняя девушка, выяснилось, что она работала бухгалтером в Республиканской стоматологической поликлинике, информацию из соцсетей ProKazan.ru подтвердили в ГИБДД.

Предварительно, 23 мая около 12 часов 77-летней казанец на Toyota RAV4 около села Нармонка выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ 2107 с 32-летним водителем за рулем.

- На месте ДТП погибла пассажирка "семерки", водитель ВАЗ и жена водителя Toyota были госпитализированы, сам водитель иномарки с незначительными травмами был отпущен домой, - сообщили ProKazan.ru.

ГИБДД ведет расследование.