Улицу Бондаренко, ради которой снесли половину деревни у Чаши, расширят до четырех полос

Замглавы исполкома Казани Дамир Фаттахов, ранее возглавлявший Московский район, рассказал о своем давней мечте по благоустройству этой улицы

В Казани улицу Бондаренко около пересечения с улицей Сибгата Хакима сделают четырехполосной, рассказал сегодня замглавы исполкома Казани Дамир Фаттахов.

Чиновник, ранее возглавлявший Московский район, рассказал о своем давней мечте по благоустройству этой улицы.

- Сколько раз мы пытались взяться за эту улицу Бондаренко, чтобы ее расширить, чтобы сделать открытым это подход к Чаше уже с улицы Чистопольской... Это будет полукилометровая дорога в 4 полосы с тротуарами с каждой стороны. Работы будут завершены в срок — в конце мая или первой декаде июня, — сообщил Дамир Фаттахов.

При этом вопрос о парковке на этой улице он оставил открытым.

На эту дорогу из бюджета потратили 139 млн рублей, к примеру, на переселение пяти жилых домов потратили 48 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за одну сотку земли жители деревни должны были получить по 1,1 млн рублей. При этом средняя величина участка составляет 10 соток. Портал ProKazan.ru не раз писал о ветхих домах на улице Кемеровской. Жители жаловались на невыносимые условия существования здесь: отопления и воды в домах нет, старые дома прогнили, а разрешения на строительство новых им не дают. Переселить людей из аварийного жилья пытались еще до Универсиады, однако власти и жители не договорились о цене. С тех пор расселение растянулось на 4 года.