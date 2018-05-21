ДТП на трассе в Татарстане: один человек погиб, еще пять пострадали

Сегодня утром в Балтасинском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, еще пять пострадали. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Авария произошла в 7.15 на автодороге Цепия-Кугунур вблизи деревни Дурга.

- Трое пострадавших были госпитализированы в Арскую центральную районную больницу, один в тяжелом состоянии доставлен в Балтасинскую районную больницу, еще один пострадавший отправлен на амбулаторное лечение, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что среди пострадавших детей нет.