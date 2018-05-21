В Татарстане на содержание трассы М7 и ряда дорог потратят 4 млрд рублей

Дороги необходимо будет содержать в течение 5 лет

В Татарстане на содержание дорог Р-239, Р-241 и трассы М-7 потратят из федерального бюджета 4 млрд рублей, тендер разместил "Волго-Вятскуправтодор".

Дороги необходимо будет содержать в течение 5 лет. В список работ входят восстановление изношенного верхнего слоя асфальта, ремонт и мойка дорожных знаков и остановок общественного транспорта, уборка снега.

Победитель тендера должен будет начать следить за доргами с момента заключения контракта, но не ранее 1 июля 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане планируется завершить к 2019 году реконструкцию участка трассы М7. Реконструкция дороги ведется по госпрограмме "Развитие транспортной системы РТ на 2014 – 2022 годы".