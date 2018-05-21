Водитель из Оренбурга, насмерть сбивший студентку из Татарстана, выплатит 500 тысяч рублей

В Оренбурге накануне осудили 52-летнего водителя, который в марте этого года насмерть сбил 23-летнюю студентку Института искусств из Набережных Челнов, мужчина выплатит родителям девушки 500 тысяч рублей и проведет 2 года в колонии-поселения.

5 марта студентка шла на занятия: она училась в Оренбургском институте искусств на третьем курсе по специальности «Артист музыкального театра», водитель сбил ее на пешеходном переходе. Она скончалась на месте.

На мужчину возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», свою вину он признал.

Суд приговорил водителя к двум годам колонии-поселения и выплате родителям девушки 500 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Кроме того, он лишен права управлять транспортными средствами на 3 года.