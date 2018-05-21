ГИБДД ищет очевидцев: в Казани водитель Volvo столкнулся с «Ладой» и скрылся с места ДТП

ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли 19 и 21 мая.

Так, первое ДТП произошло на Мамадышском тракте.

- Водитель Volvo S40, проезжая мимо дома №37 по Мамадышскому тракту в 5.30, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой» 14-й модели, - сообщили в ведомстве.

В результате у водителя отечественного автомобиля диагностировали растяжение связок шейного отдела позвоночника.

Второе ДТП произошло в 14.35 напротив дома №3 по улице Калинина.

- Автомобиль сбил 27-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и скрылся с места ДТП, - говорится в сообщении.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам 843) 533-38-19 и 533-38-48.