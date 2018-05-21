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ГИБДД ищет очевидцев: в Казани водитель Volvo столкнулся с «Ладой» и скрылся с места ДТП

ГИБДД ищет очевидцев: в Казани водитель Volvo столкнулся с «Ладой» и скрылся с места ДТП
16+
Фото: kzn.ru

ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли 19 и 21 мая.

Так, первое ДТП произошло на Мамадышском тракте.

- Водитель Volvo S40, проезжая мимо дома №37 по Мамадышскому тракту в 5.30, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой» 14-й модели, - сообщили в ведомстве.

В результате у водителя отечественного автомобиля диагностировали растяжение связок шейного отдела позвоночника.

Второе ДТП произошло в 14.35 напротив дома №3 по улице Калинина.

- Автомобиль сбил 27-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и скрылся с места ДТП, - говорится в сообщении.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам 843) 533-38-19 и 533-38-48.

Элина Валеева, 22.05.2018, 11:46
Тэги: ДТП
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Комментарии

Ага22 мая 2018, 12:00
Мелкий народец пошёл. Это про тех, кто накосячит и в кусты. В данном случае с места ДТП убегают.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2018, 12:11
В ответ на комментарий пользователя
Мелкий народец пошёл. Это про тех, кто накосячит и в кусты. В данном случае с места ДТП убегают.
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Что воспитали - то и пошло .
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2018, 12:12
Оба ДТП совершил один и тот же водитель ?! А как же план перехват ?
0
1
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