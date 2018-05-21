В Челнах экскаватор перевернулся после ДТП с Nissan

В Набережных Челнах на трассе М7 накануне днем экскаватор перевернулся после ДТП с Nissan Teana, об этом сообщили в ГИБДД.

Предварительно, 38-летний водитель экскаватор-погрузчика John Deere при совершении разворота вне перекрестка не уступил дорогу встречному автомобилю, врезавшись в иномарку с 28-летним водителем.

У 29-летней пассажирки Nissan диагностировали ушиб левого плеча.