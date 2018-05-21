«АвтоВАЗ» с июля прекратит производство Lada Priora

"АвтоВАЗ" останавливает производство автомобилей Lada Priora с июля этого года, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на двух топ-менеджеров двух дилерских компаний Lada.

Автопроизводитель направил в дилерские центры письма, в которых говорится о прекращении производства Lada Priora и соплатформенников Granta и Kalina. Этих моделей уже нет в производственных планах на июль. На смену им придут рестайлинговые модели в Х-стиле.

В прошлом году АвтоВАЗ реализовал 311,6 тыс. автомобилей (45% из них по программе господдержки). Самой популярной моделью компании стала Granta (93,7 тыс. автомобилей), на втором месте — Vesta (77,3 тыс.) и на третьем Xray (33,3 тыс.)