Пенсионерка из Казани погибла, поехав на скутере без водительских прав

В Казани в РКБ скончалась 60-летняя пенсионерка, которая вечером 8 мая упала со скутера, поехав на нем без водительских прав. Об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

Предварительно, 8 мая в 22:20 в Арском районе РТ пенсионерка на высокой скорости не справилась с управлением скутера и опрокинулась в кювет, она получила тяжелые травмы головы.

- 14 мая ее доставили из Арской ЦРБ в РКБ, где она 20 мая скончалась, - сообщили ProKazan.ru.

ГИБДД ведет расследование происшествия.