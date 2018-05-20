В Казани ищут водителя, который бросил автомобиль и сбежал с места ДТП

В Казани ищут водителя, который бросил автомобиль и сбежал с места аварии, сообщает ГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло 19 мая в 21.10 около дома №59 по улице Магистральная.

- ВАЗ-2114, следуя по улице Магистральная, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Sandero. В результате ДТП пассажирка иномарки получила сотрясение головного мозга, - говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель ВАЗа с места происшествия убежал, его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Очевидцев аварии просят обращаться по телефонам (843) 533-38-19 и 533-38-48.