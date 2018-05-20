В Альметьевске будут судить экс-начальника уголовного розыска. Он пьяным сбил пешехода

В Альметьевске будут судить 34-летнего экс-начальника отдела уголовного розыска города, который в феврале сбил 40-летнего директора одной из компаний. О завершении расследования дела сообщили в Следственном комитете.

Напомним, 5 часов утра 3 февраля пьяный майор полиции на служебной "Ладе Гранта" напротив дома №178 по улице Советской на пешеходном переходе не пропустил и сбил мужчину, переходившего дорогу на мигающий желтый сигнал светофора. После этого ДТП он скрылся, его задержали примерно полчаса спустя сотрудники ГИБДД около его дома. Затем он был уволен из МВД.

Пострадавший пешеход оказался в реанимации, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, закрытые переломы лобной пазухи и вертлужной впадины.

Уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" направлено в суд.