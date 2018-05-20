В Татарстане водитель «Лады» погиб, врезавшись в чеченца на грузовике

В Актанышском районе Татарстана между деревнями Аняково и Кочкиново 40-летний охранник на "Ладе Калина" погиб, врезавшись в грузовой "МАЗ", за рулем которого находился 28-летний водитель из Чечни. Об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

Предварительно, 19 мая около 7 часов водитель "Лады" на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком.

- От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, - рассказали Prokazan.ru.

ГИБДД ведет расследование.