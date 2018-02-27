В РТ пьяный водитель трактора перевозил пассажиров в сломанном прицепе: есть погибший

19 мая в Бавлинском районе произошла смертельная авария с участием трактора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

ДТП произошло неподалеку от села Салихово. 30-летний водитель, двигаясь со стороны автодороги Казань-Оренбург - Новые Чути – Хансверкино, перевозил двух пассажиров в самодельном прицепе, груженным сеном. Однако прицеп оказался сломан: ступицы правого колеса разрушились и люди выпали на дорогу.

В результате аварии погиб 35-летний пассажир прицепа. Еще один мужчина 56 лет доставлен в ЦРБ с различными травмами. Сообщается, что водитель трактора был нетрезв.