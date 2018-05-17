Расписание перекрытия улиц, которые 20 мая недоступны водителям из-за Казанского марафона

ProKazan.ru публикует полный список и расписание перекрытия улиц

Сегодня в столице Татарстана проходит «Казанский марафон – 2018». По прогнозам организаторов, участниками марафона станут порядка 10 тыс. человек.

В связи с проведением мероприятия, в городе перекроют ряд улиц:

С 8.30 до 12.00 по ул.С.Хакима от ул.Декабристов до кругового движения ул.С.Хакима - ул.Чистопольская; две правые полосы от съезда на ул.С.Хакима до съезда на ул.Чистопольская в сторону ул.Гаврилова; ул.Чистопольская от кругового движения ул.С.Хакима – ул.Чистопольская до съезда с ул.Чистопольская к стадиону «Казань Арена»; проезд вокруг стадиона «Казань Арена»;

С 9.00 до 13.30 по пр.Ф.Амирхана в направлении от ул.С.Хакима до моста «Миллениум»; мост «Миллениум» в направлении от ул.С.Хакима до ул.Вишневского; ул.Вишневского от моста «Миллениум» до ул.Н.Ершова; три полосы движения ул.Н.Ершова от съезда на ул.Вишневского до ул.К.Маркса; три полосы движения ул.К.Маркса от ул.Н.Ершова до ул.Толстого; ул.Толстого от ул.К.Маркса до ул.Большая Красная;

С 9.00 до 14.30 по ул.Большая Красная от ул.Толстого до ул.Батурина, полное перекрытие движения с возможностью сквозных проездов с ул.Пушкина;

С 8.00 до 16.30 по ул.Ташаяк от ул.Лево-Булачная до ул.Саид-Галеева, оба направления;

С 9.00 до 16.30 две полосы движения по ул.Саид-Галеева от ул.Ташаяк до Кировской дамбы;

С 9.00 до 15.00 две полосы движения по Кировской дамбе в направлении и на участке от ул.Ташаяк до ул.Несмелова;

С 9.00 до 15.30 три полосы движения по ул.Несмелова от съезда с Кировской дамбы на ул.Несмелова до ул.Пролетарская;

С 9.30 до 16.00 по ул.Пролетарская от ул.Несмелова до ул.Декабристов;

С 8.00 до 17.00 по ул.Декабристов от ул.Чистопольская до Кремлевского моста (Ленинской дамбы), оба направления;

С 8.00 до 15.30 по ул.С.Хакима от съезда с ул.Декабристов до пр.Ф.Амирхана, оба направления;

С 7.00 до 17.00 по ул.Батурина от съезда с Кремлевской дамбы до ул.Миславского, оба направления;

С 9.00 до 14.00 по ул.К.Маркса от ул.Батурина до ул.Лобачевского, оба направления;

С 9.00 до 14.00 по ул.Лобачевского от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского, оба направления;

С 7.00 до 14.00 по ул.Дзержинского от ул.Миславского до ул.Чернышевского;

С 9.00 до 14.00 по ул.Дзержинского от ул.Лобачевского до ул.Чернышевского с полным перекрытием обеих сторон движения вокруг парка «Черное озеро»;

С 9.00 до 14.00 по ул.Лобачевского от ул.Дзержинского до ул.Кремлевская, оба направления;

С 9.00 до 14.00 по ул.Кремлевская от ул.Лобачевского до ул.Чернышевскогов, оба направления;

С 9.00 до 14.00 по ул.Чернышевского от ул.Дзержинского до ул.Право-Булачная, оба направления;

С 9.00 до 14.00 по ул.Профсоюзная от ул.Чернышевского до ул.Университетская, оба направления;

С 9.00 до 14.00 по ул.Университетская от ул.Профсоюзная до ул.Островского, оба направления;

С 9.00 до 14.00 по ул.Островского от ул.Университетская до ул.М.Джалиля, оба направления;

С 9.00 до 14.00 по ул.М.Джалиля в направлении и на участке от ул.Островского до ул.Баумана;

С 7.00 до 14.00 по ул.Профсоюзная от ул.Чернышевского до ул.Право-Булачная;

С 9.00 до 14.00 по ул.Право-Булачная от ул.Чернышевского до ул.Университетская;

С 9.00 до 15.00 по ул.Лево-Булачная от ул.Университетская до ул.Ташаяк.

Отметим, что взносы участников будут переданы на развитие семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» на территории Детской республиканской клинической больницы. В забеге наряду с казанцами и гостями из других городов примут участие Родион Газманов, Эльмира Калимуллина, Тина Канделаки и рекордсмен Книги рекордов Гиннеса по суточному бегу Рустем Гиниатуллин. В программе – детский забег, забег на дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.