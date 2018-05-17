Из Казани откроется новый автобусный маршрут в Москву

С автовокзала «Восточный» в Казани откроется новый маршрут в Москву. Из столицы Татарстана автобусы будут отправляться три раза в неделю, сообщили в Министерстве транспорта РТ.

Из Казани автобусы будут отъезжать в 19.30 по вторникам, четвергам и субботам. В столицу России будут прибывать на автостанцию «Новогирево» в 6.30. Обратные рейсы запланированы на понедельник, среду и пятницу с отправлением в 22.00 и прибытием в Казань в 9.00.

Маршрут проходит через Чебоксары и Нижний Новгород.