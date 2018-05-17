На улице Чистопольская водитель, попавший в ДТП, выбил ногами стекло в полицейском авто

В Казани на улице Чистопольская 29-летний водитель устроил ДТП, а когда его задержали сотрудники ГИБДД, выбил стекло в их машине. Видео появилось в соцсетях, подробности сообщили в УВД города.

В четверг в районе 23:00 экипаж ДПС прибыл на место ДТП. Владелица «Шкода» рассказала, что водитель автомобиля, столкнувшего с ней, покинул место происшествия – «убежал в направлении жилых домов».

Инспекторы нашли предполагаемого участника ДТП и доставили его к месту, но водитель повел себя неадекватно.

- …издавал непонятные звуки, мотал головой из стороны в сторону и на замечания не реагировал, - сообщили в полиции.

Водителя пристегнули ремнем безопасности, тем не менее он разбил стекло в полицейской машине. После этого парня госпитализировали в Республиканский наркологический диспансер. Проверка по факту продолжается.