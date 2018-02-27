В Казани с сегодняшнего дня начнут перекрывать улицы из-за марафона: закроют центр и мосты

Основные перекрытия ожидаются завтра

В Казани сегодня перекроют ряд улиц из-за марафона, который пройдет завтра. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Сегодня будут перекрыты следующие улицы:

С 14:00 19 мая до 19:00 20 мая на площади Тысячелетия от улицы Ташаяк до Кремлевского моста (Ленинской дамбы) в направлении и на участке к Кремлевскому мосту (Ленинской дамбе).

С 23:00 19 мая до 18:00 20 мая по улицы Право-Булачной в направлении и на участке от улицы Чернышевского до ул. Ташаяк.

С 23:00 19 мая до 18:00 20 мая по улицы Баумана от улицы Профсоюзной до улицы Батурина.

Отметим, завтра перекрытия будут намного масштабнее, перекроют мост "Миллениум" и множество улиц в центре города и в Ново-Савиновском районе.

В этом году в забеге примут участие Родион Газманов, Эльмира Калимуллина, Тина Канделаки, а также рекордсмен Книги рекордов Гиннеса по суточному бегу Рустем Гиниатуллин.