В Казани ограничат движение по улице Минуллина и Сибирскому переулку

В Казани с 18 мая закроется движение по улице Минуллина и Сибирскому переулку, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Движение будет ограничено до 27 мая.

Так, с 22.00 18 мая до 6.00 21 мая будет закрыто движение по проезжей части около дома №19а по улице Минуллина.

С 18 по 27 мая частично закроется проезжая часть в районе дома №2 по Сибирскому переулку.

Напомним, ранее сообщалось, что с 18 мая частично закроется движение по улице Павлюхина и по Оренбургскому тракту.