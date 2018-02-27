На перекрестке Меридианной с Ямашева перевернулся автомобиль

Сегодня в района 12 часов дня на улице Меридианная недалеко от перекрестка с проспектом Ямашева в результате ДТП перевернулся автомобиль.

Как сообщает наш корреспондент с места происшествия, по предварительной информации, отечественный автомобиль перевернулся в результате столкновения с иномаркой.

На момент 12.30 сотрудники ГИБДД еще не подъехали на место. Судя по всему, никто не пострадал, так как один водитель стоит на проезжей части, а второй собирает вещи из салона авто, - прокомментировал корреспондент.