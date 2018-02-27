В Казани иномарка на «зебре» сбила коляску с 4-месячным ребенком

В Казани на улице Адоратского 59-летний водитель Renault Duster на пешеходном переходе сбил коляску с 4-месячной девочкой, сообщили в ГИБДД Казани.

ДТП произошло накануне вечером в 19.40.

- Duster, следуя по улице Адоратского, напротив дома №2 не уступил дорогу на пешеходном переходе, и сбил коляску с ребенком, которую через дорогу везла женщина, - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП ребенка с сотрясением мозга госпитализировали.

Отметим, всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 184 ДТП, из них 6 с пострадавшими.