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В Казани водитель «Газели» насмерть сбил пешехода

В Казани водитель «Газели» насмерть сбил пешехода
16+
Фото: ProKazan.ru

В Казани 34-летний водитель «Газели» насмерть сбил пешехода, сообщили в ГИБДД Казани.

ДТП произошло накануне утром во дворе дома №24 по улице Светлой.

- Водитель «Газели», двигаясь задним ходом, не заметил пешехода и сбил его, - сообщили в ведомстве.

В результате наезда мужчина от полученных травм скончался на месте. На вид ему было около 40-50 лет. 

Элина Валеева, 16.05.2018, 10:16
Тэги: ДТП
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Комментарии

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Горожанин16 мая 2018, 11:01
В ответ на комментарий пользователя
Пешеходам вообще запрещено находиться на проезжей части, кроме как на пешеходном переходе
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Дурак ты, что ле? Написано же, во дворе дома. Кули там газелист делал? Кули ему на грузовой машине надо во дворе? Некуй вообще грузовые машины во дворы пускать
2
7
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2018, 11:19
Задним ходом насмерть! Какая скорость была?!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2018, 11:34
В ответ на комментарий пользователя
Дурак ты, что ле? Написано же, во дворе дома. Кули там газелист делал? Кули ему на грузовой машине надо во дворе? Некуй вообще грузовые машины во дворы пускать
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С тем, что не пускать грузовые согласен, а с тем, что это случилось во дворе нет. Если только это не жилая зона
3
0
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2018, 11:37
Опять Газель,, - убийца пешеходоков.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2018, 11:38
В ответ на комментарий пользователя
С тем, что не пускать грузовые согласен, а с тем, что это случилось во дворе нет. Если только это не жилая зона
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''... во дворе дома 24 по уице .Светлой ''. В чём вы не уверены!?
0
1
Согласны с автором?
ОГЕНРИ16 мая 2018, 11:40
Дело в том, что у Газелек недоработка зеркал заднего вида.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2018, 11:43
Дело в том, что у водилы недоработка мозга.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин16 мая 2018, 11:50
В ответ на комментарий пользователя
''... во дворе дома 24 по уице .Светлой ''. В чём вы не уверены!?
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Во дворе та же самая проезжая часть. Пешеходы сходя с тротуара обязаны пропустить транспорт. Если во дворе есть пешеходный переход - переходить только по нему. И только ПРИ НАЛИЧИИ знака "жилая зона" у пешеходов преимущество по всей проезжей части
0
0
Согласны с автором?
герцог16 мая 2018, 12:15
Газели зачем ехдят во дворах-надо запетить-это иашига тяжелого класса
0
0
Согласны с автором?
Димон16 мая 2018, 12:38
Я бы с радостью неездил во дворах. Но клиенты, давай поближе, таскать долеко. Красата бы была, если клиенты с дороги все разгружали. Ненадо мучаться маневрировать во дворах, да и по времяни заявка побольше бы вышла.
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