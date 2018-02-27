В Татарстане на трассе М-7 взорвалась фура, которая перевозила 50 тыс бутылок пива

В Татарстане на 1016 километре трассы М-7 взорвался нижегородский «КАМАЗ», который перевозил 50 тыс бутылок пива. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел сегодня в 5.25 утра.

- Решил закурить в кабине, но там находилась газовая плита для приготовления пищи, - рассказал 45-летний водитель фуры.

В результате прогремел взрыв, кабина грузовика была сильно деформирована. Также пострадали соседние большегрузы «Рено» и «Мерседес».

- Пострадал водитель грузовика, у него диагностировали 60% ожогов кожи, - добавили в МЧС.