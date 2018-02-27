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В Татарстане мотоциклист при наезде оторвал пешеходу стопу
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В Татарстане мотоциклист при наезде оторвал пешеходу стопу

В Татарстане мотоциклист при наезде оторвал пешеходу стопу
16+
Фото: ProKazan.ru

В Татарстане 27-летний мотоциклист переехал пешехода, сообщили в ГИБДД. ДТП произошло вечером 12 мая на 109 километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск.

- Мотоциклист не увидел на освещенном участке дороги пешехода и сбил его, - сообщили в ведомстве.

Как пишет газета «Новости Зеленодольска», в результате ДТП пешеходу оторвало правую стопу. 

Элина Валеева, 15.05.2018, 09:31
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин15 мая 2018, 09:47
Вешать этих мотосеков!!! Совместно с ГИБДД они еще рейды устраивают! Вешать всех этих гадов!!!!
8
11
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Горожанин15 мая 2018, 09:53
В ответ на комментарий пользователя
Вешать этих мотосеков!!! Совместно с ГИБДД они еще рейды устраивают! Вешать всех этих гадов!!!!
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Что за приступ неконтролируемой ярости? Таблеточку прими, Пешеход вне города вечером находился на проезжей части трассы . Про пешеходный переход и слова в статье нет. С чего ты взял, что мотоциклист виновен на 100 %:
7
10
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Алло15 мая 2018, 09:55
сезон только начался а уже столько аварий..ужас!
1
7
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Горожанин15 мая 2018, 09:56
Фраза о том , что мотоциклист переехал пешехода какбэ говорит о том, что пешеход лежал на дороге? Как иначе мотоцикл может его переехать? Если так, то возникает вопрос как он лежачим там оказался, был пьян? Его до этого сбили может быть?
3
5
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Горожанин15 мая 2018, 09:57
В ответ на комментарий пользователя
сезон только начался а уже столько аварий..ужас!
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Начало сезона! Автомобилисты за зиму отвыкли от мотоциклистов, а последние еще не вкатались. От этого и проблемы. Всем надо быть внимательными
0
8
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Горожанин15 мая 2018, 10:13
Летают как ракеты, нужно отнимать права вместе с мото
3
5
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 10:14
В ответ на комментарий пользователя
Летают как ракеты, нужно отнимать права вместе с мото
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это не спасёт. они же фанатики !
0
3
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 10:45
В ответ на комментарий пользователя
Что за приступ неконтролируемой ярости? Таблеточку прими, Пешеход вне города вечером находился на проезжей части трассы . Про пешеходный переход и слова в статье нет. С чего ты взял, что мотоциклист виновен на 100 %:
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А вот и мотосексуал отметился:-D
1
1
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Горожанин15 мая 2018, 10:51
А в Польше автоцистерна перевернулась. На шоссе вылилось 28 тонн чистого шоколада ( перевозился в разогретом виде ). Везет же людям, полякам. Застынет- надолбят шоколаду.
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