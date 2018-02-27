В Казани закрыли движение по улице Салимжанова

В Казани до 26 мая частично закрыли движение по улице Салимжанова — на участке от улицы Айдинова до улицы Николаева, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Связано это с реконструкцией дороги.

Напомним, с 19 по 20 мая в Казани будет полностью закрыто движение возле дома №7 по улице Лядова.

В связи с этим исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.