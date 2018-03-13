В Казани скончался водитель «Лады», опрокинувшейся на бок после столкновения с Volkswagen

В Казани скончался 68-летний водитель "Лады Гранта", который около месяца назад на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева столкнулся с Volkswagen Touareg. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По данным ГИБДД, 19 февраля около 10:30 водитель "Лады" выехал на красный сигнал светофора, столкнувшись с Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 55-летний бизнесмен, а после столкнувшись с забором и перевернувшись на бок.

- Водителя "Лады" госпитализировали, от тяжести травм 13 марта он скончался, - сообщили ProKazan.ru.