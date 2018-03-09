В Казани скончался пассажир Daewoo, водитель которой после заноса врезался в фуру

В Казани днем 7 марта на улице Тэцевская 66-летний пенсионер на Daewoo Nexia врезался в грузовик Scania после заноса на повороте, 58-летний пассажир погиб, информацию о ДТП подтвердили в ГИБДД.

Предварительно, в 10:40 около дома №211(а) водитель легкового авто не справился с управлением после поворота, в результате авто занесло, машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с грузовиком.

В результате столкновения серьезно пострадали пассажир и водитель иномарки, их госпитализировали, еще один пассажир не пострадал. По его словам, ДТП случилось из-за сугроба на повороте, из-за которого и занесло Daewoo.

- Спустя несколько часов в больнице скончался один из пассажиров корейского авто, - сообщили Prokazan.ru.

В ГИБДД ведется расследование ДТП.