В Казани открыли надземный пешеходный переход, который строили 10 лет

Переход не могли достроить из-за отсутствия денег

В Казани открылся надземный пешеходный переход на улице Баки Урманче, который строили 10 лет. Об этом накануне сообщили в пресс-службе мэрии города.

Переход начали возводить в 2008 году при строительстве дороги, но строительство не было завершено из-за нехватки финансирования. В итоге деньги были выделены президентом РТ Рустамом Миннихановым.

В ходе постройки было приняо решение поднять эстакаду на 1 метр, чтобы в дальнейшем стало возможным продолжить кольцевую трамвайную ветку. Подземный переход оборудован двумя лифтами.

Ежедневно через данный учасок дороги переходят около 500 школьников, которые учатся в находящейся неподалеку школе.

Напомним, ранее стало известно, что к лету в Казани трамвайные пути, по которым пролегает маршрут № 5, будут продлены на несколько остановок в сторону жилищного комплекса "Солнечный город".