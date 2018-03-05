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В Казани открыли надземный пешеходный переход, который строили 10 лет

В Казани открыли надземный пешеходный переход, который строили 10 лет
16+
Фото: kzn.ru
Переход не могли достроить из-за отсутствия денег

В Казани открылся надземный пешеходный переход на улице Баки Урманче, который строили 10 лет. Об этом накануне сообщили в пресс-службе мэрии города.

Переход начали возводить в 2008 году при строительстве дороги, но строительство не было завершено из-за нехватки финансирования. В итоге деньги были выделены президентом РТ Рустамом Миннихановым.

В ходе постройки было приняо решение поднять эстакаду на 1 метр, чтобы в дальнейшем стало возможным продолжить кольцевую трамвайную ветку. Подземный переход оборудован двумя лифтами.

Ежедневно через данный учасок дороги переходят около 500 школьников, которые учатся в находящейся неподалеку школе.

Напомним, ранее стало известно, что к лету в Казани трамвайные пути, по которым пролегает маршрут № 5, будут продлены на несколько остановок в сторону жилищного комплекса "Солнечный город".

N. Vildanov, 06.03.2018, 08:51
Тэги: Дороги
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Комментарии

Злобный Аноним06 марта 2018, 09:02
Бетонные конструкции за 10 лет не стали аварийными? А то страшно, дети ходят ...
4
16
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Elvis06 марта 2018, 09:13
"В итоге деньги были выделены президентом РТ Рустамом Миннихановым."
Это как? Что-то я в сомнениях, поподробней бы, за чей счет банкет?
Лучший комментарий
0
28
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я знаю06 марта 2018, 09:26
Сами хоть раз прошлись по такому переходу??? Надо делать пешеходные переходы вровень с землей, а дороги машинам под или над переходом!!! Это же издевательство, непродуманно!!! пожилым людям по такому переходу подниматься/спускаться очень не легко. А лифты у них есть, но не работают не где!!!
1
24
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Горожанин06 марта 2018, 09:34
Позорники
1
6
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татарчу06 марта 2018, 09:45
Какая власть такие и темпы строителства. Денег нет, а куда и КТО ИХ дел. А лифты как и по ВСЕЙ Казани , как не работали так и не БУДУТ работать. Все упирается в ОДНО , все затевается не РАДИ КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ строительства. А только ради ДЕНЕГ. Власти берут пример из высказываний еще ДРЕВНИХ Римлян. Хочешь больих денег , затевай большое строительство
1
14
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Горожанин06 марта 2018, 09:52
-В Казани открылся надземный пешеходный переход
-В ходе постройки было приняо решение поднять эстакаду на 1 метр.
- Подземный -переход оборудован двумя лифтами.
%-8 Вильданов сутрапьян? какой переход то - надземно-подземный???
0
6
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Горожанин06 марта 2018, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
Не так много ходит людей по наземному. Обычно и выбирают такие участки. Подземные дороже намного. Бюджет не резиновый.
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Подземные - для автомобилей , имелось ввиду. если в переходу добавить лифты или эскалаторы ( еще и обогрев придется делать), то дешевле яму для автомобилей вырыть.
0
2
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Горожанин06 марта 2018, 10:01
В ответ на комментарий пользователя
Не так много ходит людей по наземному. Обычно и выбирают такие участки. Подземные дороже намного. Бюджет не резиновый.
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чмо ПАОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ!! ПОНЯЛ УРОД?? запмони БЮДЖЕТ БОЛЬШОЙ только надоосовободить его от трат на наташку фишман на рубин на ак бырс на прочие сабантуи в праиже минггехан выделил дЕНЬГИ?! А ОТКУДА У НЕГО ДЕНЬГИ ЭТОНАШИНАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ почему этот педик нашимиденьгами как своими распоряжется??А?? И ПОМНИ СВОЛОТА ПОДЗЕМНЫЕ ДЕШЕВЛЕ!! ИНАДО СТРОИТЬПОДЗЕМНЫЕ!!!! ПОНЯЛ ???
1
4
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Горожанин06 марта 2018, 10:04
В ответ на комментарий пользователя
Не так много ходит людей по наземному. Обычно и выбирают такие участки. Подземные дороже намного. Бюджет не резиновый.
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закрыть рубин закрыть ак барс вернут таифам то чтоони захапали впервую очередь оргсинтез с какого яух они владееет чем они не зараблотали на деньги отдобычи неяти игаза запретиитьть финасировтаьспорт!! финансироватьтолько инфраструктуру и лечение больных детей!! минспорта закрыть уволить метшина куляжева калинкина запретитьПРОВОДИТЬ ПРАЗДНИКИ ВСЕ!!! разогнать кавэновцев И ВОТВА МДЕНЬГИина дороги и на больницы ина перехожды и да уволить дурака минеханова..баолтуосову ипрочих мокрощелок из гаремов метшина и минеханова
0
6
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Горожанин06 марта 2018, 10:14
[***]
0
0
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Горожанин06 марта 2018, 10:15
В ответ на комментарий пользователя
Сами хоть раз прошлись по такому переходу??? Надо делать пешеходные переходы вровень с землей, а дороги машинам под или над переходом!!! Это же издевательство, непродуманно!!! пожилым людям по такому переходу подниматься/спускаться очень не легко. А лифты у них есть, но не работают не где!!!
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У нас людей или под, или над землей пускают, машины зато движутся по земле.
2
1
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Горожанин06 марта 2018, 10:25
В ответ на комментарий пользователя
Сами хоть раз прошлись по такому переходу??? Надо делать пешеходные переходы вровень с землей, а дороги машинам под или над переходом!!! Это же издевательство, непродуманно!!! пожилым людям по такому переходу подниматься/спускаться очень не легко. А лифты у них есть, но не работают не где!!!
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Вы представляете сколько стоит строительство и содежание автомобильной эстакады/тоннеля?
2
0
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Горожанин06 марта 2018, 10:30
В ответ на комментарий пользователя
У нас людей или под, или над землей пускают, машины зато движутся по земле.
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И что? ты дурак пОРДЗЕМНЫЕПЕРЕХОДЫ НАДО а еслитемашины мешают вали всело урод ты велосипедный понял?? ато...нашелся урбьанист пеханный урьбанисты ЗЛО! уроды ивелосипедисты зло вас надовешать
2
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Железный дровосек06 марта 2018, 10:43
Лутче не пользоваться переходами,а ходить как всегда через дорогу.
4
0
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Горожанин06 марта 2018, 10:44
на сабантуи у них регулярно деньги находятся...
0
4
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Горожанин06 марта 2018, 10:53
В ответ на комментарий пользователя
Сами хоть раз прошлись по такому переходу??? Надо делать пешеходные переходы вровень с землей, а дороги машинам под или над переходом!!! Это же издевательство, непродуманно!!! пожилым людям по такому переходу подниматься/спускаться очень не легко. А лифты у них есть, но не работают не где!!!
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насколько я помню это место, это редкий случай, где надземный переход оправдан - там дорога в выемке, а пешеходные зоны вдоль домов на уровне этого перехода. так что в каком-то смысле переход получился одноуровневый.
1
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Алекс06 марта 2018, 10:55
Миник свои деньги не даёт , значит как обычно спер у государства
0
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Горожанин06 марта 2018, 10:56
В ответ на комментарий пользователя
Лутче не пользоваться переходами,а ходить как всегда через дорогу.
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Пиши уж прямо что в ыпротив автомбилей вы ипанутые последовтаели варламова иаца вы за велосипеды итрамваи и скотовзный общестевны йтранспорт АВТООМИЛьповышает мобильностьнаселения он удобен, это будущееа вшаи ведики трамваи крснобусы это овно! ивы сами тоже ваали в дереню!!! там нетавтомбилей паси свиней
1
3
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Горожанин06 марта 2018, 11:28
В ответ на комментарий пользователя
"В итоге деньги были выделены президентом РТ Рустамом Миннихановым."
Это как? Что-то я в сомнениях, поподробней бы, за чей счет банкет?
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И не говори. Такое впечатление, что все деньги его. Сидит и рисует. Постоянно пишут такую ерунду. И как раньше без.него жили?
0
2
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