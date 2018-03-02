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Заметить нарушителя за километр: в Казани за водителями начала следить «Автодория»

Заметить нарушителя за километр: в Казани за водителями начала следить «Автодория»
16+
Фото: соцсети

В Казани на перекрестках Гвардейская — Лумумбы, Чистопольская — Яруллина появились камеры на автовышках. Новость автолюбители активно обсуждают в соцсетях.

Выяснилось, что пока камера не относится к ГИБДД. На вышках работает аппаратно-программный комплекс «Рубеж» компании «Автодория». Как сообщила изданию менеджер компании Александра Казакова, пока камера проходит тестирование. Нарушения фиксируются для составления сведений о нарушениях, но не отправляются в ГИБДД.

Комплекс «Рубеж» устанавливается на высоте 18 метров. Он фиксирует выезды на встречную полосу, распознает опасное вождение. Он способен в шесть раз увеличить картинку, и определяет нарушителей ПДД на расстоянии километра. Правда, номера камера может распознать на расстоянии 300 метров. Таким образом, если камера заметила нарушителя на расстоянии километра, она начинает следить за ним до тех пор, пока не распознает номер. После этого Она сможет передать данные на ближайший пост ДПС или базу ГИБДД.

Ольга Плешкова, 03.03.2018, 09:57
Тэги: Автохамы
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Комментарии

Горожанин03 марта 2018, 10:08
Так бы, за чиновниками следить. Что этим слугам народа скрывать то? Может и коррупции и взяток не было. А то народ.уже, со всех сторон под наблюдением. Так сказать, видеоконцлагерь.
Лучший комментарий
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39
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Горожанин03 марта 2018, 11:16
Благодоря путину Россия стала одной большой колонией строго режима. А мы все заключенные поневоле.
6
9
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Горожанин03 марта 2018, 11:23
А вы бы поменьше на дорогах выё***сь ,тогда и жить бы всем легче было.А из за каких-то ган***в,все под замес.
1
8
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Горожанин03 марта 2018, 11:30
В ответ на комментарий пользователя
А вы бы поменьше на дорогах выё***сь ,тогда и жить бы всем легче было.А из за каких-то ган***в,все под замес.
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В гранит !
0
3
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Анвар03 марта 2018, 11:35
В ответ на комментарий пользователя
Благодоря путину Россия стала одной большой колонией строго режима. А мы все заключенные поневоле.
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Как ты в своей хохложопии оказался в колониии Путина? Ты в колониии пиндосии.
2
0
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Народ03 марта 2018, 11:44
А в России камер нет , потому что там против них , а у нас. Стадо молчаливое
0
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