Заметить нарушителя за километр: в Казани за водителями начала следить «Автодория»

В Казани на перекрестках Гвардейская — Лумумбы, Чистопольская — Яруллина появились камеры на автовышках. Новость автолюбители активно обсуждают в соцсетях.

Выяснилось, что пока камера не относится к ГИБДД. На вышках работает аппаратно-программный комплекс «Рубеж» компании «Автодория». Как сообщила изданию менеджер компании Александра Казакова, пока камера проходит тестирование. Нарушения фиксируются для составления сведений о нарушениях, но не отправляются в ГИБДД.

Комплекс «Рубеж» устанавливается на высоте 18 метров. Он фиксирует выезды на встречную полосу, распознает опасное вождение. Он способен в шесть раз увеличить картинку, и определяет нарушителей ПДД на расстоянии километра. Правда, номера камера может распознать на расстоянии 300 метров. Таким образом, если камера заметила нарушителя на расстоянии километра, она начинает следить за ним до тех пор, пока не распознает номер. После этого Она сможет передать данные на ближайший пост ДПС или базу ГИБДД.