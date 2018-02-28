В Татарстане спасли щенка, застрявшего под капотом припаркованной машины

В Елабуге жители спасли щенка, который застрял под капотом припаркованной машины, информация об инциденте, который случился на днях, появилась в соцсетях.

Как сообщили в местном собачьем приюте "Верность", женщина увидела щенка, чья голова застряла намертво под машиной. К ней на помощь пришли волонтеры из местного приюта. За время, проведенное в ловушке, щенок покрылся инеем и начал застывать без движения.

- Сначала владелец машины спустил колесо, но вытащить животное все равно не удалось. Потом было решено поднять машину, и это помогло - щенка достали, - говорится в сообщении.

Сейчас щенок находится в местном приюте.