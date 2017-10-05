В Татарстане Toyota превратилась в груду металла после ДТП с фурой

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Татарстане Toyota превратилась в груду металла после ДТП с башкирской фурой, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла 22 февраля поздно вечером на автодороге Сарманово – Азнакаево.

- В результате ДТП легковой автомобиль превратился в груду металла. Скорее всего, он не подлежит восстановлению. Грузовик после столкновения съехал в кювет, - рассказали в МЧС.

В ДТП пострадали два человека, одним из пострадавших оказался 44-летний водитель фуры.

Также похожее ДТП произошло накануне днем в Мензелинском районе — там столкнулись грузовик и трактор. В результате ДТП трактор разорвало пополам.

О пострадавших и погибших не сообщается. В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.