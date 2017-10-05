На Жилплощадке автобус 89 маршрута протаранил автобус, стоящий на остановке

Сегодня, 23 февраля, около 8 часов утра на улице Беломорская автобус 89 маршрута врезался в автобус 60 маршрута, который стоял на остановке. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент Мария Н.

В результате аварии у стоящего автобуса полностью разбилось заднее стекло. В результате ДТП пострадала пенсионерка (она упала от удара) и мужчина, который сидел на заднем сидении (он получил травму спины).

На данный момент выясняются все подробности ДТП.