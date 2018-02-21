В центре Казани вновь произошло ДТП с Hummer

В центре Казани минувшей ночью произошло еще одно ДТП с Hummer, во внедорожник на пересечении улиц Островского и Артема Айдинова врезалась Hyundai. Напомним, пару недель назад на улице Московская водитель "Лады" 14-й модели на перекестке протаранил Hummer.

Предварительно, Hummer ехал в сторону центра, ему навстречу ехал Hyundai, в какой-то момент водитель корейского автомобиля решил повернуть налево, что на этом участке пути разрешается. Однако не пропустил встречную машину и на полном ходу врезался в бок внедорожника.

В результате ДТП Hyundai развернуло, автомобиль увезли на эвакуаторе. В ДТП никто не пострадал, отмечает телеканал "Татарстан 24".