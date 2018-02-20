В Казани женщина на Land Rover на «зебре» сбила 12-летнего школьника

В Московском районе Казани 44-летняя женщина за рулем Land Rover на «зебре» сбила 12-летнего школьника. Об этом сообщает ОГИБДД по Казани.

ДТП произошло накануне напротив дома №115 по улице Декабристов.

- Выезжая со двора, женщина не уступила дорогу пешеходу, и наехала на мальчика, - сообщили в ведомстве.

В результате школьник получил ушиб мягких тканей левого коленного сустава.