ГИБДД вновь проведет в Казани операцию «Тоннель»

В Казани завтра, 22 февраля, ГИБДД проведет операцию "Тоннель", об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Инспекторы перекроют участок дороги, после чего досмотрят все автомобили.

Особое внимание будет уделено водителям без удостоверения, водителям в состоянии опьянения, водителям, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства, водителям с долгами по штрафам ПДД.

В последний раз ГИБДД проводила операцию "Тоннель" неделю назад.