Наверх
В Татарстане с подачи Метшина вернули штрафы за парковку на газонах и детских площадках
08:47, сегодня24
В Казани в 2018 году отремонтируют дороги по Роторной и Ботанической‍
09:40, сегодня
Собчак: если в Татарстане считают, что ими должен руководить татарин, значит, так и будет
09:19, сегодня9
Навальный назвал явку в Татарстане "фальшивкой", обратившись к жителям с роликом
08:59, сегодня18
Праздничная афиша в ТЦ «Порт»
В России запускают производство полностью отечественных антибиотиков‍
08:16, сегодня9
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег
06:16, сегодня
Развлекательный комплекс «Ривьера» находится на грани банкротства?
18:52, 20.02.201833
Сколько заработали казанцы, которые вложились в недвижимость в 2016
В Казань приедет посол США
18:12, 20.02.201888
Вместо сокращенных «гаишников» на дороги Татарстана выйдут работники муниципалитетов
17:52, 20.02.201829
СМИ: из колоний Казани перед матчами ЧМ-2018 могут вывезти всех фигурантов громких дел
17:16, 20.02.201812
Эксперты рассказали, почему нам так сложно учить английский
Спасская башня Казанского кремля впервые озарилась красными огнями
16:47, 20.02.201826
В МИДе России пообещали помочь экс-помощнице Наталии Фишман, задержанной в Лондоне
16:29, 20.02.201827
Завтра в Казани ожидается 7 градусов мороза
16:13, 20.02.20183
Инновационная технология лазерной коррекции зрения SMILE теперь в Казани
В Челнах по делу о взятке в 200 тысяч рублей задержали сотрудника исполкома
16:07, 20.02.201818
Полиция Казани задержала видеоблогеров, инсценировавших похищение человека для розыгрыша
15:52, 20.02.201823
Скончался заместитель председателя Общественной палаты Татарстана
15:49, 20.02.201818
Yota обнуляет трафик для Tinder, World of Tanks и AliExpress
Бывшую помощницу Наталии Фишман задержали в аэропорту Лондона
15:10, 20.02.201881
В Казани мобильное приложение спасло дом от взрыва
14:56, 20.02.2018
«Манна с неба не посыпется»: Госсовет РТ отклонил законопроект о прямых выборах мэров
14:52, 20.02.201842
В Казани дом от пожара спасла сигнализация
«Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы
14:47, 20.02.20183
В Казани в ТЦ "Франт" скончался мужчина
14:45, 20.02.201814
ВТБ снижает ставки по автокредитованию
14:39, 20.02.2018
Как в Казани провести крутой корпоратив и не разориться
В Казани установят новый памятник воинам-афганцам
14:18, 20.02.201824
Татарстану полностью реструктуризировали долг перед федеральным центром
13:59, 20.02.20189
Антимонопольщики назвали самых злостных неплательщиков среди управляющих компаний РТ
13:51, 20.02.20186
Хоккеист «Нефтехимика» сдал положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пхенчхане
13:16, 20.02.20187
Глава МВД по РТ: Мы знаем, кто устроил погром на Ново-Татарском кладбище
13:15, 20.02.201818
Компания Metro откроет в Татарстане 150 маленьких магазинов
12:38, 20.02.201823
Госсовет РТ одобрил кандидатуру нового «старого» министра
12:05, 20.02.201812
Флаг хоккейного клуба «Ак Барс» отправили в космос
11:41, 20.02.201817
Госсовет утвердил: помощник Минниханова станет девятым вице-премьером Татарстана
11:30, 20.02.201850
На улицах Альметьевска заработали самые быстрые камеры, распознающие эмоции на лицах
11:16, 20.02.201811
В Казани в паре сотне метров от больницы нашли мужчину с гангреной ног: он умер
11:10, 20.02.201818
Удобный сервис для строительства и ремонта
11:07, 20.02.20181
В Казани пьяный водитель сбил пешехода на «зебре»: это попало на видео
10:56, 20.02.201816
В Казани нашли повешенной 20-летнюю девушку
10:36, 20.02.201813
В Казани экзаменационный отдел ГИБДД изменил график работы
10:26, 20.02.20184
Помощник Минниханова станет новым вице-премьером Татарстана
10:19, 20.02.201860
Правительство России собирается ввести лицензию для производителей и продавцов пива
09:50, 20.02.201813
Что подарить любимому на 23 февраля?
09:30, 20.02.20189
ВТБ выдал более миллиона автокредитов
09:27, 20.02.20184
Внучка Шаймиева о своем попадании в "десятку" Forbes: "Я плакала, когда попала в рейтинг"
09:23, 20.02.2018146
Кто вы онлайн: гигабайты расскажут
09:00, 20.02.20186
Около Энергоуниверситета появилась камера, фиксирующая непропуск пешеходов
08:35, 20.02.201832
В боях в Сирии и Ираке погибли десять боевиков из Татарстана‍
08:09, 20.02.201827
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег
06:17, 20.02.20182
В Зеленодольске отремонтируют "горбатый" мост и построят лыжные базы
18:59, 19.02.20186
В Казани появилось пятиметровое предвыборное граффити
18:52, 19.02.201835
Верховный суд РТ отказал в выплате компенсации противнице татарского языка
18:07, 19.02.201849
Испытано на себе: как сотрудника ProKazan.ru пытался обмануть "серый" дилер
17:58, 19.02.2018
«Сотрудник ФСБ хочет меня убить». Казанец обвиняет бывшего разведчика в угрозах расправой
17:45, 19.02.201861
Обзор тендеров: в Казани потратят миллиарды на ремонт дорог и закупку автобусов к ЧМ-2018
17:39, 19.02.201837
В Казани бойцовский клуб «Стрелка» переехал на улицу Баумана
17:37, 19.02.20185
Татарстан попал в список регионов с наибольшим ростом безработицы
17:03, 19.02.201831
Стало известно, какие дома в Казани капитально отремонтируют в 2018 году
17:02, 19.02.201820
Завтра в Казани ожидается небольшой снег и -5 градусов
16:33, 19.02.20181
В Казани поймали парня, который смешал взрывчатое вещество и спрятал его дома в банку
16:21, 19.02.201820
Паромная переправа и новый завод лифтов: президент Татарстана одобрил ряд новых проектов
16:15, 19.02.20188
Убийство девочки отчимом в центре Казани попало на камеры видеонаблюдения
15:54, 19.02.201830
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани в 2018 году отремонтируют дороги по Роторной и Ботанической‍

В Казани в 2018 году отремонтируют дороги по Роторной и Ботанической‍
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Казани отремонтируют дороги по улицам Ботаническая и Роторная, они были включены в план капитального ремонта в 2018 году. Об этом накануне заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам директора средней общеобразовательной школы №88 Рифата Хидиятуллина, на сегодняшний день улице Роторная интенсивное движение в связи со строительством домов жилого комплекса "Симфония".

Метшин ответил, что оба проезда включены в программу работ в этом году.

- Да, этот участок у нас в нехорошем состоянии — там велись строительные работы. Тяжелая техника уже завершает свою работу, заканчивается большая часть строительства домов обманутых дольщиков, и мы включили эту дорогу в программу. Эти улицы сделаем обязательно, — пообещал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов, передает официальный портал мэрии города.

Напомним, к осени в Казани отремонтируют более 11 км дорог. Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при минтрансе РТ разместило сразу несколько тендеров на ремонт дорог в Казани. В общей сложности приведут в порядок более 11 км дорожного полотна, на эти цели из бюджета республики выделят 612,5 миллионов рублей.

N. Vildanov, 21.02.2018, 09:40
Тэги: Дороги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин21 февраля 2018, 10:04
Вот и хорошо) Давно ждали ремонта. Спасибо.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Довольны ли вы качеством уборки улиц?

До окончания голосования осталось:
Доволен только уборкой дорог, во дворах остаются залежи снегаДоволен только уборкой дворов. Считаю, что дороги можно чистить лучшеНе доволен ни тем, ни другим
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 3
Голосовать
Голосов: 48
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru