В Казани в 2018 году отремонтируют дороги по Роторной и Ботанической‍

В Казани отремонтируют дороги по улицам Ботаническая и Роторная, они были включены в план капитального ремонта в 2018 году. Об этом накануне заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам директора средней общеобразовательной школы №88 Рифата Хидиятуллина, на сегодняшний день улице Роторная интенсивное движение в связи со строительством домов жилого комплекса "Симфония".

Метшин ответил, что оба проезда включены в программу работ в этом году.

- Да, этот участок у нас в нехорошем состоянии — там велись строительные работы. Тяжелая техника уже завершает свою работу, заканчивается большая часть строительства домов обманутых дольщиков, и мы включили эту дорогу в программу. Эти улицы сделаем обязательно, — пообещал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов, передает официальный портал мэрии города.

Напомним, к осени в Казани отремонтируют более 11 км дорог. Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при минтрансе РТ разместило сразу несколько тендеров на ремонт дорог в Казани. В общей сложности приведут в порядок более 11 км дорожного полотна, на эти цели из бюджета республики выделят 612,5 миллионов рублей.