В Казани скончался водитель Nissan, который снес столб у поста ГИБДД

В казанской больнице скончался 27-летний водитель Nissan Teana, который снес столб у поста ГИБДД под Казанью, информацию из соцсетей подтвердили в ГИБДД.

По данным правоохранительных органов, 15 февраля около 2 часов ночи около КПП "Малиновка" водитель Nissan на высокой скорости не справился с управлением и снес столб, на котором установлены камеры видеонаблюдения.

- Также иномарка врезалась в Hyundai Grand Starex, водитель которой был остановлен для проверки документов. Пострадавшего водителя Nissan госпитализировали, он скончался ночью 16 февраля, - сообщили ProKazan.ru.

По факту ДТП идет следствие.