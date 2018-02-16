Отказали тормоза? Появились видео с места аварии с участием автобуса и трамвая

В соцсетях появилось видео с места ДТП, где сегодня утром столкнулись трамвай и автобус.

По предварительным данным, у трамвая отказали тормоза. Он вылетел с рельсом и влетел в автобус. В результате пострадали двое пассажиров автобуса: мужчина и женщина.

Напомним, что сегодня утром на Советской площади столкнулись трамвай и автобус. От удара трамвай развернуло поперек дороги.