Наверх
В Казани освободили подозреваемых по делу о массовом отравлении учеников школы
17:59, сегодня11
На улице Вишневского в Казани столкнулись восемь машин
18:08, сегодня15
Турнир "Ростелекома" в Набережных Челнах вышел в море
17:55, сегодня1
В Казани появится первая мусульманская школа для девочек
17:08, сегодня34
Yota уехала в Таиланд
«Не пенсионеры»: в Минтруде России назвали категорию самых бедных россиян
16:51, сегодня26
Реклама
Между Татарстаном и Дагестаном появится прямое авиасообщение
16:51, сегодня16
Подборка ProKazan.ru: что подарить и куда сходить на 23 февраля
16:41, сегодня
Если один против своры: казанский кинолог рассказал, как защититься от нападения собак
16:39, сегодня61
Завтра в Казани ожидается до 16 градусов мороза
16:28, сегодня
"ВКонтакте" произошел масштабный сбой
16:14, сегодня14
В Казани может появиться станция метро в честь царицы Сююмбике
16:06, сегодня28
В Казани пожарным пришлось откапывать гидрант из кучи снега, чтобы потушить пожар
15:35, сегодня10
Соцсети: по Альметьевску ночью бегал бык
15:06, сегодня22
Ректор КФУ извинился перед основателем музея истории вуза за внесение в черный список
14:51, сегодня22
«Нафиг такие принципы»: Минниханов рассказал Медведеву о проблемах на рынке молока
14:19, сегодня32
В Казани мужчина втолкнул в квартиру девушку и надругался над ней: его объявили в розыск
14:10, сегодня38
В РТ задержан объявленный в розыск экс-чиновник, проходящий по делу о махинациях с землей
13:19, сегодня5
В России изменили правила прохождения техосмотра автомобилей
12:35, сегодня9
Жители Казани выступили против строительства торгового центра за Вахитовским холмом
12:16, сегодня46
Власти Казани разрешили митинг памяти Бориса Немцова
12:15, сегодня30
Банк ВТБ и Внешэкономбанк подписали соглашение о сотрудничестве
12:12, сегодня
В казанской горбольнице № 7 назначили нового главного врача‍
11:48, сегодня31
В Казани снимут фильм о княгине Елизавете Романовой
11:43, сегодня10
Роспотребнадзор не будет проверять Чеховский рынок в Казани после выпуска "Ревизорро"
11:29, сегодня19
В Казани переименуют музей Горького
11:24, сегодня7
Власти Казани установили стоимость 1 кв метра жилья в 36,7 тыс рублей
10:56, сегодня11
Минниханову предложили открыть в Казани еще один торговый центр Metro
10:53, сегодня24
В Татарстане собираются платить по 50 тысяч рублей за спасение людей
10:32, сегодня20
ВТБ присоединился к новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса
10:29, сегодня3
СМИ: пилоты Ан-148 ругались в момент крушения самолета
10:11, сегодня36
Как организовать здоровый образ жизни при напряженном рабочем графике?
10:06, сегодня2
«Снежные войны». В Казани автомобилисты завалили территорию детсада снегом
09:46, сегодня36
«Рубин» на сборах в Испании проиграл норвежскому «Сарпсборгу»
09:27, сегодня5
Еще умнее: 4 совета, как прокачать свой смартфон
09:17, сегодня2
Власти Татарстана хотят повысить товарооборот с Италией
09:04, сегодня21
В Казани построят надземный пешеходный переход возле онкодиспансера
08:39, сегодня14
В Казани суд арестовал сотрудников почты, которые обвиняются в краже дорогих посылок
08:19, сегодня22
Сегодня в Казани будет без осадков
06:17, сегодня
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров подтвердил возможность блокировки YouTube и Instagram
19:51, 15.02.201855
Стали известны даты возобновления авиасообщения с Египтом
18:19, 15.02.201817
В Казани из больницы выписали всех школьников, отравившихся в школе
18:02, 15.02.20186
Прокуратура сообщила Госсовету РТ о необходимости изменить название должности президента
17:39, 15.02.2018159
В Татарстане осудили водителя автобуса, в котором под Заинском сгорели 14 человек
17:18, 15.02.201811
Антимонопольщики обнаружили сговор молочных трейдеров в РТ при закупке сырья
17:04, 15.02.20187
В Казани у директора ресторанного комплекса угнали Nissan X-Trail с подземной парковки
16:43, 15.02.201825
Появилось видео ДТП с Nissan, снесшим столб у поста ГИБДД в Казани
16:22, 15.02.201811
Мэр Казани проинспектировал «дом-фантом» в Дербышках с недоделанным ремонтом
16:14, 15.02.201829
Завтра в Казани ожидается до 10 градусов мороза
15:22, 15.02.20181
В Казани задержали члена ЛДПР по делу о продаже мандата на грядущих выборах
15:22, 15.02.201811
В Татарстане женщина отсудила 100 тыс рублей за смерть матери в ДТП
15:01, 15.02.201811
В Советском районе Казани появилась улица Бескрайняя
14:18, 15.02.201819
К ЧМ-2018 в Казани закупят 200 новых автобусов
14:11, 15.02.201847
В центре Казани междугородний автобус врезался в столб
13:35, 15.02.201816
В Казани осудили мужчину, который спустя 20 лет признался в убийстве девушки
13:14, 15.02.201813
Исследование: Татарстан стал одним из лидеров России по капремонту жилья
12:30, 15.02.201812
Жене экс-игрока "Рубина" "простили" снятые в рухнувшем "Интехбанке" 24 млн рублей
11:59, 15.02.201862
В Казани отремонтируют Ленинскую дамбу почти за 115 млн рублей
11:53, 15.02.201829
В Казани ГИБДД выйдет на очередной «Тоннель»
11:34, 15.02.201821
В Казани сотрудники ГИБДД встретились с женщиной, которой помогли добраться до роддома
11:16, 15.02.201820
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

На улице Вишневского в Казани столкнулись восемь машин

На улице Вишневского в Казани столкнулись восемь машин
16+
Фото: https://vk.com/ssemerkin

В Казани на улице Вишневского столкнулись восемь машин, об этом сообщил очевидец Сергей Семеркин.

- По принципу домино помяли друг друга три автомобиля ВАЗ, две KIA, Toyota, Volkswagen и замкнул эту аварию Ford. Пострадавших нет, движение затруднено - пробка образовалась, - написал казанец.

ДТП произошло около 15:00.

N. Vildanov, 16.02.2018, 18:08
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин16 февраля 2018, 18:34
Зато с каким же комфортом передвигаются по городу... Не то, что на автобусе.
10
10
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 18:43
жопoнюхи наказались ))))
Лучший комментарий
3
21
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 18:59
Граждане! С Китайским Новым Годом вас! :-)
0
11
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 19:00
В ответ на комментарий пользователя
жопoнюхи наказались ))))
Развернуть
хотя, мож диагональщик подсуетил
0
4
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 19:40
Как там витя ака говорил? машина в линию дала
0
3
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 19:42
В ответ на комментарий пользователя
хотя, мож диагональщик подсуетил
Развернуть
Всё мож быть...
0
0
Согласны с автором?
Новый16 февраля 2018, 20:01
Дистанцию держать надо придурки
1
10
Согласны с автором?
Ты мудак16 февраля 2018, 20:06
Если ты едеш с полметра дистанции то какого результата ты хочеш ??
0
5
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 20:13
Осень осемь осемь. Суыннан ратле атач булачак. Китайская нау хауа
1
0
Согласны с автором?
Ага16 февраля 2018, 20:14
Может это друзья геи встретились(?):-D
0
2
Согласны с автором?
горожанин16 февраля 2018, 20:14
А вдруг кто влезет в ряд? Лучше врежусь но дистанцию не сокращу.
1
7
Согласны с автором?
Горожанинн16 февраля 2018, 20:15
Заднису полюбому подтерешь
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 20:42
Это клуб любителей левой полосы проводит брифинг
0
0
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 20:45
А что я сегодня видел, это вообще п..здец. Баба за рулём мерса в смартфоне ''торчала'' Едет притормаживпет, останавливается отправит сообщение, дальше едет, через десять метров опять, притормаживпет, останавливается, походу ответ пришел, она по новой пишет. За ней очередь.из авто собралось. Сзади то, не видят думают впереди пробка. А впереди никого. Это просто п..дец. Ей покуй на остальных.,у неё общение, млять. :-D:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 21:02
В ответ на комментарий пользователя
Если ты едеш с полметра дистанции то какого результата ты хочеш ??
Развернуть
Бесполезно говорить.
Всё равно почти все прилипают к жопам.
Забавно видеть, как они паникуют, при резком торможении впереди идущего.
ДОЛБОЁ..Ы !
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Ряд громких задержаний в Татарстане — совпадение или это связано с предстоящими выборами?

До окончания голосования осталось:
Нет, это совпадениеДа, это связано с грядущими в 2018 году выборами президента
Голосов: 8
Голосовать
Голосов: 81
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru