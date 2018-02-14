В Казани у директора ресторанного комплекса угнали Nissan X-Trail с подземной парковки

В Казани у 42-летнего директора ресторанного комплекса, находящегося на улице Фучика, угнали черный Nissan X-Trail с подземной парковки по улице Баки Урманче. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Бизнесмен припарковал Nissan 2013 года выпуска на подземной парковке у своего дома, в ночь на 14 февраля неизвестные угнали его. По данному факту возбудили дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем", - сообщили ProKazan.ru.

В ходе проверки по городу был введен план "Перехват", были проверены свыше 20 подозрительных автомобилей, пока что машина не найдена.

Продолжается расследование.