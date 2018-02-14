Появилось видео ДТП с Nissan, снесшим столб у поста ГИБДД в Казани

В Сети появилось видео с последствиями ДТП, в котором Nissan врезался в столб у поста ГИБДД "Малиновка" в Казани, предварительно, довольно тяжелые травмы получил водитель иномарки.

- Водитель Nissan не справился с управлением и врезался в столб, на котором установлены камеры видеонаблюдения. Пострадавший был госпитализирован, - сообщили ProKazan.ru в ГИБДД.

Ведется расследование.