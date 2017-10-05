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В Казани начали работы по строительству дороги около Чаши

В Казани начали работы по строительству дороги около Чаши
16+
Фото: народный корреспондент

В Казани начались работы по строительству дороги на участке улицы Кемеровская, об этом сообщил народный корреспондент ProKazan.ru.

- Работы по расчищению участка начались сегодня утром, 12 февраля. Дорога была перекрыта, - отметил казанец.

Напомним, ранее ProKazan.ru писал, что будет построена дорога по улице Бондаренко на участке от улицы Кемеровская до улицы Сибгата Хакима. При этом есть вероятность, что половина деревени внутри квартала просто исчезнет.

ProKazan.ru, 12.02.2018, 18:59
Тэги: Народная новость
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Комментарии

Горожанин12 февраля 2018, 19:44
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