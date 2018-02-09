В Мамадышском районе открыли ледовую переправу, которая позволит сократить путь на 100 км

В Мамадышском районе Татарстана через реку Кама на границе с Нижнекамский районом открыли новую ледовую переправу по маршруту село Соколка – поселок Новый Закамский. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Переправа позволяет существенно сократить путь по трассе М-7. Благодаря ей расстояние от Мамадышского до Нижнекамского районов РТ сокращается на 100 км.

Советы от МЧС



На переправах категорически запрещается:



- пробивать лунки для рыбной ловли и других целей;

- переход и переезд в не огражденных и неохраняемых местах;

- проезд по переправе рейсовых автобусов и автомобилей с пассажирами. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу.



Кроме этого, необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы. Ведь один раз, сократив путь, Вы можете оборвать жизнь себе или своим родным.



Если все же Ваш автомобиль оказался в воде, то необходимо:



- немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна, двери желательно не открывать – машина быстрее пойдет ко дну;

- если автомобиль ушел под воду, то перед тем как покинуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов и выбирайтесь из автомобиля; по возможности избавьтесь от «тяжелой» одежды (обуви, пальто, куртки);

- спасать нужно в первую очередь детей, прижмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот пальцами и всплывайте.