В Казани на улице Шмидта введут одностороннее движение

В Казани с 12 февраля по улице Шмидта будет введено одностороннее движение в направлении от улицы Вишневского в сторону улицы Чехова. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

- Одностороннее движение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения и оптимальной пропускной способности, - говорится в сообщении.

В связи с этим исполком города просит автомобилистов быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани до 1 марта будет ограничено движение по улице Магистральной, которую признали самой «убитой» дорогой города. Так, улица Магистральная закрыта на участке от дома №48/1 до дома №2 по улице 1-я Победиловская, от дома №106 до улицы Поперечно-Кукушкинская, от улицы Кулагина до улицы Складская, от улицы Складская до улицы Поперечно-Кукушкинская, от улицы Магистральная до дома №77 по улице Поперечно-Магистральная, от улицы Поперечно-Кукушкинская до дома №77 по улице Магистральная.

Также полностью закрыта улица Учительская – на участке от улицы Магистральная до дома №2 по улице Учительская.