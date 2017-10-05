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В Казани пешеход чуть не лишился глаза под колесами «Газели»

В Казани пешеход чуть не лишился глаза под колесами «Газели»
16+
Фото: ProKazan.ru

В Казани водитель «Газели» на пешеходном переходе сбил человека, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло сегодня рано утром в районе Фермского шоссе.

- 59-летний водитель нарушил ПДД, не уступив дорогу на пешеходном переходе, - сообщили в ведомстве.

В результате наезда пешеход получил серьезные травмы глаза и рваную рану левого века.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Чистополе автомобиль сбил 38-летнюю женщину, столкнув ее с моста. Водитель «Лады», проезжая по мосту через речку Берняшку, в какой-то момент потерял управление, съехал на пешеходную часть и сбил женщину. В результате она упала с 10-метровой высоты.

Элина Валеева, 09.02.2018, 12:23
Тэги: ДТП
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Комментарии

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Хатуль Мадан09 февраля 2018, 12:35
А чё он там делал глазом под колёсами? ;-|
9
4
Согласны с автором?
Пердос тринити09 февраля 2018, 12:40
В ответ на комментарий пользователя
А чё он там делал глазом под колёсами? ;-|
Развернуть
Он видимо хотел показать фокус покус:-D
8
3
Согласны с автором?
Ага09 февраля 2018, 12:57
В ответ на комментарий пользователя
А чё он там делал глазом под колёсами? ;-|
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Может ему глаз выдавило, когда машина голову переезжала?
3
3
Согласны с автором?
Ибрагим Мингазович09 февраля 2018, 12:57
Фермерское или Фермское шоссе?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 13:01
В ответ на комментарий пользователя
Фермерское или Фермское шоссе?
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Милен Фармерское !:-D
3
5
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 13:03
Он там не только глаза, жизни чуть не лишился.
0
4
Согласны с автором?
ace09 февраля 2018, 13:07
пешеход ПДД нарушил!
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
4
2
Согласны с автором?
Журналюга09 февраля 2018, 13:14
В ответ на комментарий пользователя
пешеход ПДД нарушил!
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
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Этого не знал бывший гиббдун. Он, как Кашпировский, во времена своего сидения на этой должности, внушил.пешеходам бросаться под движущийся автотранспорт. Он воспитал поколение камикадзе.
5
1
Согласны с автором?
Дед09 февраля 2018, 13:50
Пешеход подглядывал за машинами, стукачем наверно был раз чуть глаза не лишился:-D
3
0
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