В Казани пешеход чуть не лишился глаза под колесами «Газели»

В Казани водитель «Газели» на пешеходном переходе сбил человека, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло сегодня рано утром в районе Фермского шоссе.

- 59-летний водитель нарушил ПДД, не уступив дорогу на пешеходном переходе, - сообщили в ведомстве.

В результате наезда пешеход получил серьезные травмы глаза и рваную рану левого века.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Чистополе автомобиль сбил 38-летнюю женщину, столкнув ее с моста. Водитель «Лады», проезжая по мосту через речку Берняшку, в какой-то момент потерял управление, съехал на пешеходную часть и сбил женщину. В результате она упала с 10-метровой высоты.