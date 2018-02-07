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СМИ: у ГИБДД отберут сбор штрафов за нарушения правил дорожного движения

СМИ: у ГИБДД отберут сбор штрафов за нарушения правил дорожного движения
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Фото: архив ProKazan.ru

В российских регионах могут появиться структуры, занимающиеся вместо ГИБДД оформлением и сбором штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные автоматическими камерами. С такой инициативой выступило правительство, сообщают сегодня "Известия".

Предполагается, что структуры, созданные местными властями, смогут заключать соглашения с МВД и будут работать по аналогии с Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ). 

Ранее передать часть полномочий по оформлению штрафов "с камер" планировалось только московским властям, однако ко второму чтению это положение убрали. Теперь правительство предлагает разрешить структурам органов исполнительной власти всех субъектов России самостоятельно задерживать неправильно припаркованные автомобили, а также штрафовать водителей без полиса ОСАГО, попавших под камеры.

Внесенный кабмином законопроект о передаче части полномочий МВД по оформлению и назначению штрафов за нарушение ПДД московским властям Госдума приняла в первом чтении в декабре 2017 года. Документ затрагивал почти 40 нарушений, которые фиксируют автоматические камеры — превышение скорости, проезд на красный свет, заезд на выделенную полосу и другие.

На днях документ был принят во втором чтении, его также планируют рассмотреть в третьем чтении.

Какая именно структура в исполнительных органах власти субъекта будет выполнять эту работу — предстоит решить самим регионам.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") считает проект "ошибкой". По его мнению, число "писем счастья" может увеличиться, поскольку гражданские специалисты в отличие от инспекторов ГИБДД не будут отбраковывать сомнительные материалы — например, фотографии с нечитаемыми номерами. 

N. Vildanov, 08.02.2018, 11:40
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Горожанин08 февраля 2018, 11:42
Крокодиловы слезы льют наши "удащливые"..
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19
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Горожанин08 февраля 2018, 11:47
кормить еще лишние структуры. структура на структуре уже
Лучший комментарий
1
37
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Горожанин08 февраля 2018, 12:02
"...штрафовать водителей без полиса ОСАГО, попавших под камеры.".
То есть камера теперь сама будет определять: с полисом проехал водитель, или без такового?
1
15
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Горожанин08 февраля 2018, 12:11
А тем временем народ продолжает голосовать за пудинга...
2
15
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Горожанин08 февраля 2018, 12:12
В ответ на комментарий пользователя
кормить еще лишние структуры. структура на структуре уже
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А ты сейчас одну кормишь, которая тут занимается обслугой камер, ибо все штрафы уходят потом этой фирме за обслугу, а бюджет еще и в минусе остается.
0
6
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Злой08 февраля 2018, 12:14
КОГДА ОСАГО ПРИКРЕПЯТ К ВОДИТЕЛЮ, КАК ВО ВСЕХ ВМЕНЯЕМЫХ СТРАНАХ?!
0
12
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Злой08 февраля 2018, 12:15
В ответ на комментарий пользователя
"...штрафовать водителей без полиса ОСАГО, попавших под камеры.".
То есть камера теперь сама будет определять: с полисом проехал водитель, или без такового?
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Сверят с базой, нету осаги - получи квиточек на 5 тыр, повышение штрафа уже вовсю кипит
0
9
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ТатарчоноК08 февраля 2018, 12:20
Почему не пишут ктО конкретно из правительства выступил с этой инициативой? А это как-то измЕнит ситуацию с ежедневной гибелью населения на дорогах, ктО будет отвечать? ..
0
7
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Горожанин08 февраля 2018, 12:23
Так же как и ПЛАТОНОМ , этой структурой будут владеть Ротенберги:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
0
12
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бойкот08 февраля 2018, 12:37
плешивым выборам
0
4
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Горожанин08 февраля 2018, 12:50
В ответ на комментарий пользователя
"...штрафовать водителей без полиса ОСАГО, попавших под камеры.".
То есть камера теперь сама будет определять: с полисом проехал водитель, или без такового?
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Да. По гос.номеру. База страховых есть. Сразу видно есть ли на данный номер действующий полис.
0
2
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Горожанин08 февраля 2018, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
КОГДА ОСАГО ПРИКРЕПЯТ К ВОДИТЕЛЮ, КАК ВО ВСЕХ ВМЕНЯЕМЫХ СТРАНАХ?!
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Давно пора! Но вот проблема! Как тогда штрафовать в автоматическом режиме за отсутствие полиса? Не видно же камере есть у водилы полис или нет! Для нашей коррумпированной и жадной державы не пойдет такой вариант.
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3
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Горожанин08 февраля 2018, 13:31
!!!
я вам такой небольшой "лайфхак" расскажу.
в москве функции штрафов за нарушение парковки передали мади (да и по сути лично я не считаю нарушение правил парковки в большинстве случаев нарушением ПДД, поскольку это не влияет на безопасность дорожного движения).

так вот, когда водитель нарушает на глазах мади, штраф на него не могут выписать (если он сам, конечно, не тупой)
потому что сотрудники МАДИ - не сотрудники полиции. и документы им предъявлять водитель не обязан. и задерживать его они тоже права не имеют.

кстати, по эвакуаторам.
если машину забрали на штрафстоянку, а у вас полис осаго с несколькими вписаными водителями (или без ограничений), то брать на себя вину и подписывать протокол со штрафом - тоже глупо.
никто вас не обязывает свидетельствовать против себя и своих близких (51ст конституции, ага). а вот кто был за рулём, пусть сами догадаются (это к ГИБДД относится), начинают административное расследование, ищут свидетелей, собирают видеозаписи с близлежащих камер. потому что виновен тот, кто поставил машину, а не тот, кто забирает.
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4
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Горожанин08 февраля 2018, 15:14
Массовое увольнение гибонов?
0
1
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Горожанин08 февраля 2018, 15:40
В ответ на комментарий пользователя
"...штрафовать водителей без полиса ОСАГО, попавших под камеры.".
То есть камера теперь сама будет определять: с полисом проехал водитель, или без такового?
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И что же тебя так смутило?
ОСАГО всегда привязан к авто, к госномеру.
Или ты думал, что гаишник как-то иначе проверит?
Точно так же запросит в системе.

У меня бумажного полиса вообще нет, например.
Только в системе
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Горожанин08 февраля 2018, 15:52
Может быть, "У ГИБДД отберут не СБОР, а ПРАВО на СБОР"?
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