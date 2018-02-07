СМИ: у ГИБДД отберут сбор штрафов за нарушения правил дорожного движения

В российских регионах могут появиться структуры, занимающиеся вместо ГИБДД оформлением и сбором штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные автоматическими камерами. С такой инициативой выступило правительство, сообщают сегодня "Известия".

Предполагается, что структуры, созданные местными властями, смогут заключать соглашения с МВД и будут работать по аналогии с Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ).

Ранее передать часть полномочий по оформлению штрафов "с камер" планировалось только московским властям, однако ко второму чтению это положение убрали. Теперь правительство предлагает разрешить структурам органов исполнительной власти всех субъектов России самостоятельно задерживать неправильно припаркованные автомобили, а также штрафовать водителей без полиса ОСАГО, попавших под камеры.

Внесенный кабмином законопроект о передаче части полномочий МВД по оформлению и назначению штрафов за нарушение ПДД московским властям Госдума приняла в первом чтении в декабре 2017 года. Документ затрагивал почти 40 нарушений, которые фиксируют автоматические камеры — превышение скорости, проезд на красный свет, заезд на выделенную полосу и другие.

На днях документ был принят во втором чтении, его также планируют рассмотреть в третьем чтении.

Какая именно структура в исполнительных органах власти субъекта будет выполнять эту работу — предстоит решить самим регионам.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") считает проект "ошибкой". По его мнению, число "писем счастья" может увеличиться, поскольку гражданские специалисты в отличие от инспекторов ГИБДД не будут отбраковывать сомнительные материалы — например, фотографии с нечитаемыми номерами.