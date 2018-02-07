Под Казанью сотрудница колонии впала в кому, протаранив на Hyundai автобус

В Зеленодольске 26-летняя сотрудница местной колонии попала в ДТП с пассажирским автобусом и впала в кому, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, накануне в 08:57 на улице Озерная девушка на Hyundai Getz, выезжая на главную дорогу, не уступила дорогу автобусу, столкнувшись с ним лоб в лоб.

- В результате столкновения водитель получила черепно-мозговую травму и впала в кому. Другие два пассажира из авто травм не получили, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас девушка находится в больнице. Отмечается, что у пострадавшей есть 3-летний сын.