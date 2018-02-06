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В Татарстане насмерть сбили водителя, который вытаскивал застрявшую в снегу свою машину

В Татарстане насмерть сбили водителя, который вытаскивал застрявшую в снегу свою машину
16+
Фото: http://novyi-zai.ru

В Заинском районе Татарстана насмерть сбили 62-летнего жителя Нижнекамска, который вытаскивал из сугроба своей Renault. Об этом сообщили в ГИБДД. ДТП случилось в сильную метель вечером 5 февраля.

По предварительным данным, в 18:10 на грунтовой дороге "Н.Челны-Заинск-Альметьевск-Утяшкино" 45-летний водитель за рулем "Камаза" с полуприцепом решил выташить застрявший в снегу Renault, за рулем которого и находился житель Нижнекамска.

Закрепив легковой автомобиль тросом, "Камаз" начал вытаскивать его из сугроба, но трос порвался. Водитель Renault выбежал из машины, попытавшись привлечь внимание водителя грузовика. После этого водитель "Камаза" поехал назад, и случайно сбил мужчину, который стоял сзади грузового автомобиля.

От полученных травм пенсионер скончался на месте наезда.

N. Vildanov, 07.02.2018, 11:30
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин07 февраля 2018, 11:43
и надо было
5
3
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 11:44
его забрал снеговик
10
5
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 11:45
люди гибнут за металл
3
6
Согласны с автором?
Димас люблю пивас07 февраля 2018, 12:07
Пусть земля будет пухом8-| что тут скажешь!(?)
0
13
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 12:07
Попадалово.... Хотел дедушке помочь, теперь сядет...
Лучший комментарий
0
29
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 12:13
Сделал доброе дело водила, нажил себе проблем
0
18
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
Сделал доброе дело водила, нажил себе проблем
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Каждое доброе дело не останеться безнаказанным.
0
12
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 13:10
Не совсем понял автора... В заголовке он пишет, что сбили водителя, который вытаскивал застрявшее в снегу авто, то есть по логике погибшим должен быть водитель КАМАЗа. Но по факту получается, что погибший никого не вытаскивал, наоборот, вытаскивали именно его. Ну и формулировка, конечно... Кто ж его сбил? Его просто задавили
0
16
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