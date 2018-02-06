В Татарстане насмерть сбили водителя, который вытаскивал застрявшую в снегу свою машину

В Заинском районе Татарстана насмерть сбили 62-летнего жителя Нижнекамска, который вытаскивал из сугроба своей Renault. Об этом сообщили в ГИБДД. ДТП случилось в сильную метель вечером 5 февраля.

По предварительным данным, в 18:10 на грунтовой дороге "Н.Челны-Заинск-Альметьевск-Утяшкино" 45-летний водитель за рулем "Камаза" с полуприцепом решил выташить застрявший в снегу Renault, за рулем которого и находился житель Нижнекамска.

Закрепив легковой автомобиль тросом, "Камаз" начал вытаскивать его из сугроба, но трос порвался. Водитель Renault выбежал из машины, попытавшись привлечь внимание водителя грузовика. После этого водитель "Камаза" поехал назад, и случайно сбил мужчину, который стоял сзади грузового автомобиля.

От полученных травм пенсионер скончался на месте наезда.