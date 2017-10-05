Четыре жителя Татарстана погибли в страшном ДТП в Самарской области

Накануне, 5 февраля, в Сергиевском районе Самарской области в результате ДТП погибли четыре жителя Татарстана. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Трагедия произошла в 18.45 на 1102 километре автотрассы М-5.

Жители Татарстана ехали в автомобиле Lada Priora, направляясь со стороны Уфы. В какой-то момент 36-летний водитель во время сильного снегопада не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся с Volvo.

В результате водитель отечественной легковушки был доставлен в больницу с различными травмами, а четверо его пассажиров — трое мужчин и одна женщина — скончались на месте происшествия.