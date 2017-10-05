В Татарстане после мощного снегопада открыли все трассы для движения

В Татарстане после мощного снегопада открыты все трассы для движения транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

- На данный момент на объектах авиации, водного, железнодорожного транспорта, на мостах через реки Волга, Кама, Вятка, Свияга обстановка нормальная, - отметили в ведомстве.

Отмечается, что сегодня на межмуниципальные маршруты по Татарстану в системе мониторинга вышли 132 автобуса. Из казанского аэропорта выполнены 47 рейсов.

Также восстановлено движение автобусов из Казани до Иннополиса. Автобусы ходят по расписанию.

Напомним, накануне в столице Татарстана из-за сильного снегопада запретили движение междугородних автобусов. Также было ограничено движение автобусов и грузовиков на федеральных трассах.