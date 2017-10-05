На улице Тэцевская водитель автобуса протаранил грузовик

В Казани на перекрестке улиц Тэцевская и Копылова "красный автобус" маршрута №60 врезался в грузовик, об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

Предварительно, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и на скользкой дороге не сумел затормозить, въехав в заднюю часть "МАЗа".

В результате ДТП госпитализировали пенсионерку из автобуса.

Напомним, накануне стало известно, что в Казани прокуратура провела проверку местных перевозчиков после серии ДТП с автобусами, который случились за последние недели, были обнаружены около 150 нарушений. К примеру, один водитель-иностранец управлял автобусом с поддельным водительским удостоверением.