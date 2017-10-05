Наверх
На Жилплощадке спецотряд полиции со "стрельбой" задержал около тридцати парней
19:43, 02.02.201845
Вице-президент "Лукойла" написал заявление в полицию на дочь экс-ведущего из Казани
20:19, 02.02.201828
В Казани прокуратура предупредила продавца за детские футболки со "шпаной" и "соской"
17:59, 02.02.201829
В Казани прошел татарстанский этап соревнований «Будущее зависит от тебя»
17:49, 02.02.20181
Новое место: бар-ресторан с аргентинским грилем и супом дня на костре
"Отсутствие элементарной дисциплины": в Ростехнадзоре назвали причины ЧП на пороховом
17:30, 02.02.20182
Реклама
В Альметьевске двое мужчин напали с ножом на таксиста, забрав телефон, рацию и деньги
17:14, 02.02.20189
Минюст России утвердил новые правила регистрации брака
16:33, 02.02.201810
В Казани вор обокрал квартиру на 10-ом этаже
Штормовой ветер и ледяной дождь: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды
16:32, 02.02.201821
В Казани признали банкротом экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина
16:07, 02.02.201843
Стало известно, в каких районах Татарстана больше всего болеют раком
16:05, 02.02.201815
В Казани продают квартиру под посольство за 100 млн рублей‍
15:55, 02.02.20189
Глава исполкома Тюлячинского района покинул свой пост
15:07, 02.02.201818
Минниханов представил нового директора Казанского вертолетного завода
14:51, 02.02.201811
В Татарстане предложили сделать прямыми выборы мэров и глав районов
14:31, 02.02.201826
На улице Тэцевская водитель автобуса протаранил грузовик
14:25, 02.02.201827
В Казани осудили банду подростков-«рабовладельцев», которые надругались над парнем
14:07, 02.02.201828
На Олимпиаду от Татарстана поедут "Месси с клюшкой" и лыжник, покоривший "гору-убийцу"
13:20, 02.02.201818
ВТБ Страхование выступит партнером марафона к Всемирному дню борьбы против онкологии
13:12, 02.02.20181
Куда в Казани можно сводить свою вторую половину на 14 февраля?
13:08, 02.02.20187
В феврале татарстанцы будут отдыхать три дня подряд
12:26, 02.02.201815
Под Казанью пятьсот домов остались без газа из-за аварии
11:54, 02.02.201815
В Казани осудили студента-иностранца, который за взятку хотел заселиться в общежитие
11:37, 02.02.201816
Жители Татарстана стали тратить больше денег на еду
11:35, 02.02.201832
В Казани стартовал суд против жены экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина
11:05, 02.02.201834
Появилось видео ДТП в Татарстане, в котором погибли четыре человека, включая студентов КФУ
11:04, 02.02.201832
СМИ: в Нижнекамске горожане пожаловались на головную боль из-за серого снега
10:35, 02.02.201815
Около "Парк Хауса" погиб парень, выпавший из своей квартиры
10:20, 02.02.201820
На автомобильном заводе «Камаза» сменился директор
10:11, 02.02.201811
Полуразрушенные здания на Баумана: проекта реставрации купеческой усадьбы нет до сих пор
09:41, 02.02.201826
В Сабинском районе Татарстана назначили нового руководителя исполкома
09:19, 02.02.201816
В казанском парке Урицкого для мам грудничков появилась пеленальная комната
08:54, 02.02.201822
Сугробы в Казани сравнили с размерами собак
08:34, 02.02.201837
В спорткомплексе Иннополиса произошел пожар
08:01, 02.02.201841
Сегодня в Казани ожидается 14 градусов мороза
06:19, 02.02.20182
"Изо рта шла пена": на трассе в Татарстане мужчина погиб во время ремонта своего авто
18:43, 01.02.201827
В Казани прокуратура проверила перевозчиков после ДТП с автобусами. Нашли сотни нарушений
18:10, 01.02.201856
В Казани досрочно сдали дом для дольщиков в новом жилом комплексе
17:20, 01.02.201824
Из «Рубина» ушли еще два легионера
17:01, 01.02.201820
Верховный суд РТ разрешил выплачивать компенсации всем родственникам погибших в ДТП
16:56, 01.02.201810
В Татарстане Ford столкнулся с фурой: погибли три человека
16:34, 01.02.201825
В Татарстане у мужчины дома нашли автомат Калашникова
15:59, 01.02.201835
Завтра в Казани ожидается снег и 14 градусов мороза
15:59, 01.02.20182
Митрополит Татарстана: чипирование документов ограничивает права верующих
15:40, 01.02.201845
Жителя Нижнекамска, чей череп и пальцы нашли около спорткомплекса, расчленили 20 лет назад
15:10, 01.02.201818
В Татарстане за взятку в 6 млн рублей задержан экс-начальник елабужского ОВД
15:06, 01.02.201821
ВТБ Факторинг поможет бизнесу заработать на кредиторской задолженности
14:52, 01.02.20185
В Татарстане против главы поселения Лаишевского района возбудили уголовное дело
14:11, 01.02.201810
В центре Казани пассажиры выталкивали застрявший в сугробе автобус
13:43, 01.02.201854
В Татарстане осудили экс-главу исполкома, который присвоил квартиру
12:59, 01.02.201820
На Татарстан обрушится мощный снегопад. За раз выпадет двухнедельное количество снега
12:45, 01.02.201824
В Казани грязный снег с Кремлевской набережной скинули прямо в Казанку
12:33, 01.02.201860
Казанская гонщица о насмешках, сломанных ребрах и езде на автобусе
12:33, 01.02.201828
Обыски в Минздраве РТ: на допрос в СК доставлена заместитель министра
12:07, 01.02.201860
В Деревне Универсиады задержали двух студентов из Узбекистана, избивших пьяного казанца
11:59, 01.02.201838
Глава Следственного комитета РФ попросил возбудить уголовные дела на двух судей из Казани
11:33, 01.02.201844
В Казани пенсионерка сообщила в полицию о листовках "за Навального", расклеенных в лифте
11:19, 01.02.201863
ВТБ выдал первые 50 тысяч купюр нового образца
11:07, 01.02.20187
Лунное затмение в Казани: в соцсетях появились фото и видео
10:54, 01.02.201813
В Казани напротив Кремля студент КФУ выпал из окна и погиб
10:54, 01.02.201828
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

На улице Тэцевская водитель автобуса протаранил грузовик

На улице Тэцевская водитель автобуса протаранил грузовик
16+
Фото: ProKazan.ru

В Казани на перекрестке улиц Тэцевская и Копылова "красный автобус" маршрута №60 врезался в грузовик, об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

Предварительно, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и на скользкой дороге не сумел затормозить, въехав в заднюю часть "МАЗа".

В результате ДТП госпитализировали пенсионерку из автобуса.

Напомним, накануне стало известно, что в Казани прокуратура провела проверку местных перевозчиков после серии ДТП с автобусами, который случились за последние недели, были обнаружены около 150 нарушений. К примеру, один водитель-иностранец управлял автобусом с поддельным водительским удостоверением.

N. Vildanov, 02.02.2018, 14:25
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин02 февраля 2018, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Верните уже маршрутки в город. Как только появится конкуренция, то и возить будут лучше, и проезд дешевле станет, и ходить будет транспорт допоздна. И метшинские краснобусы с нелегалами-водятлами пускай чиновничьи *опы возят.
Развернуть
сам езди в них животное!
13
24
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Верните уже маршрутки в город. Как только появится конкуренция, то и возить будут лучше, и проезд дешевле станет, и ходить будет транспорт допоздна. И метшинские краснобусы с нелегалами-водятлами пускай чиновничьи *опы возят.
Развернуть
В маршрутках аварии раз в 10 чаще. Ими ещё сложнее управлять.
Главное соблюдать ПДД, иначе в любом транспорте случится авария.
Лучший комментарий
5
33
Согласны с автором?
горожанка02 февраля 2018, 14:35
За что поднимают проезд!!!
1
24
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 14:36
тоже смотрел разрешенный ГИБДД РТ сериал за рулем?
1
8
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
Верните уже маршрутки в город. Как только появится конкуренция, то и возить будут лучше, и проезд дешевле станет, и ходить будет транспорт допоздна. И метшинские краснобусы с нелегалами-водятлами пускай чиновничьи *опы возят.
Развернуть
Гнать надо всех гореводителей- "инострансов" скоро в городе автобусов не останется как не день авария
1
27
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 14:39
В ответ на комментарий пользователя
Верните уже маршрутки в город. Как только появится конкуренция, то и возить будут лучше, и проезд дешевле станет, и ходить будет транспорт допоздна. И метшинские краснобусы с нелегалами-водятлами пускай чиновничьи *опы возят.
Развернуть
А в маршрутках которые будут держать частники все только легальные будут, и своевременный ремонт, и только сидячие места!...Что случится, так вообще ничего никому не докажешь. Проходили уже через это...спасибо-не надо!
3
27
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 14:44
Водитель автобуса либо смотрел фильм или насвай закинул и пустился в пляс. Когда наведут элементарный порядок на рабочем месте водителей автобусов?
1
13
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 14:47
Надеюсь он сумел чмокнуть кузов грузовика:-D:-D:-D
13
4
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
За что поднимают проезд!!!
Развернуть
У нас только думают поднимать, слава богу. Только вот водитель-неумеха и за бесплатно тоже самое повторит.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 15:30
По страховке мутились
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 15:46
Скупой платит дважды.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 16:09
Блин, теперь 60 будет реже ходить :(
0
2
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 16:42
жесть, а потом им 25руб за проезд мало, тк этот разбитый хлам надо ремонтировать
0
7
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 16:57
Что же это такое стало происходить... Слишком часто. Может перестать гонять и следить за транспортом, а то выясняется, что и руль у них там проблемный.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
В маршрутках аварии раз в 10 чаще. Ими ещё сложнее управлять.
Главное соблюдать ПДД, иначе в любом транспорте случится авария.
Развернуть
Конечно, машин то больше стало. Газельки ни в коем случае нельзя возвращать..
0
5
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
Водитель автобуса либо смотрел фильм или насвай закинул и пустился в пляс. Когда наведут элементарный порядок на рабочем месте водителей автобусов?
Развернуть
Запросто. Есть и нормальные водители, только вот некоторые идиоты портят репутацию всем.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 17:59
Несчастью несёт КРАСНЫЙ ЦВЕТ автобусов -людям : аварии , смерть , увечье .Но это любимый цвет МЭРА ! Самый безопасный цвет , для общественного транспорта --ЖЕЛТЫЙ ! !!!! ДЕД .
1
2
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 18:55
В ответ на комментарий пользователя
В маршрутках аварии раз в 10 чаще. Ими ещё сложнее управлять.
Главное соблюдать ПДД, иначе в любом транспорте случится авария.
Развернуть
маршрутки еще сильнее пытаются обогнать и автобусы, и другие машины, так что не нужно их в город возвращать. Только если на маршруту в отдаленные районы города
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 18:56
В ответ на комментарий пользователя
Запросто. Есть и нормальные водители, только вот некоторые идиоты портят репутацию всем.
Развернуть
на самом деле автомобили еще больше в аварии попадают, просто на это не обращают внимание так, Как на автобусы
2
1
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 18:57
В ответ на комментарий пользователя
Водитель автобуса либо смотрел фильм или насвай закинул и пустился в пляс. Когда наведут элементарный порядок на рабочем месте водителей автобусов?
Развернуть
Не все же водители такие, к чему стереотипы. А почему другие авто в аварии попадают? Тоже все вокруг насвай кидают??
3
1
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 21:13
Насвай за панель приборов закатился.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 21:59
На дорогах все должны быть внимательней. Аварии каждый день и не только с автобусами, но почему-то автобусам особое внимание уделяют
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 22:00
В ответ на комментарий пользователя
Запросто. Есть и нормальные водители, только вот некоторые идиоты портят репутацию всем.
Развернуть
у нас просто нет солидарности у водителей. На дорогах нет уважения, вот и все
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 22:59
Конечно нет солидарности, кто то едет по автобусной несколько перекрестков, а потом сворачивает налево через три ряда, потому что быстрее. Кто то при перестроении не включает поворотник и выстовляя колеса думая, что ему должны уступить. Кто то терпеливо стоит в одном ряду и ждет своей очереди на поворот, а кто то в наглую едет по левой полосе предназначенной для поворота налево и в наглую влезает для поворота направо....
0
0
Согласны с автором?
иван лукин02 февраля 2018, 23:56
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Поддерживаете ли вы российских спортсменов, которые поедут на олимпиаду под нейтральным флагом?

До окончания голосования осталось:
Да, буду за них болетьНет, они - предателиМне без разницы, не смотрю Олимпиаду
Голосов: 41
Голосовать
Голосов: 32
Голосовать
Голосов: 30
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru